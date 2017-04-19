Лам: «Бавария» ещё вернётся!

Защитник «Баварии» Филипп Лам поделился впечатлениями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (2:4, доп. время). Это была последняя игра для 33-летнего футболиста в главном еврокубковом турнире.
«Несмотря на качественный футбол, который „Бавария“ продемонстрировала в этот вечер, наша команда не смогла пробиться в полуфинал. Конечно, прощание с Лигой чемпионов получилось горьким — в том числе для меня лично после стольких лет. Однако видно, что у нашей команды большой потенциал. „Бавария“ ещё вернётся!» — написал Лам в «Инстаграме».