Дахуд: матч с «Боруссией» Д не является для меня особенной игрой

Полузащитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Махмуд Дахуд признался, что предстоящий матч с дортмундской «Боруссией» в 30-м туре чемпионата Германии не является для него чем-то особенным. Дахуд со следующего сезона будет защищать цвета дортмундцев, подписав с ними контракт до лета 2022 года.
«Матч с «Боруссией» не является для меня особенным. В данный момент я защищаю цвета «Боруссии» М и отдам все силы за свою команду», — приводит слова Дахуда Sport Bild.
Матч между этими командами состоится 22 апреля на поле мёнхенгладбахцев.