Новые владельцы «Милана» собираются летом потратить на трансферы € 50 млн

Новые владельцы «Милана» во главе с президентом китайско-американского консорциума Sport Investment Lux Ли Йонхонгом не собираются инвестировать в летнее трансферное окно гигантскую сумму, сообщает Football Italia.
Ожидалось, что китайские инвесторы сходу начнут вкладывать большие деньги в усиление состава команды, а в СМИ мелькали фамилии форварда дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамейянга и нападающего «Лиона» Александра Ляказетта, которых называли возможными новичками клуба. Однако сообщается, что летний трансферный бюджет «Милана» будет ограничен € 50 млн.
В апреле консорциум Sport Investment Lux официально оформил покупку 99,93% акций «Милана», а место президента клуба Сильвио Берлускони занял владелец консорциума Ли Йонхонг.