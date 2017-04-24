Непомнящий: немного удивлён, почему Подберёзкин не игрок основы «Краснодара»

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о матче 24-го тура РФПЛ между «Краснодаром» и тульским «Арсеналом» (2:0), выделив игру полузащитника «горожан» Вячеслава Подберёзкина. Футболист вышел на замену на 46-й минуте, а на 84-й отдал голевой пас на Фёдора Смолова.
«Во вчерашнем матче в Краснодаре мне бы хотелось выделить тульский «Арсенал», который меня приятно удивил. Очень напомнило начало домашней игры «Краснодара» против ЦСКА. В первом тайме туляки создали много моментов и имели хорошие возможности, чтобы забить. В штрафной «быков» было тепло, даже жарко.
Что касается «Краснодара», то команда обретает уверенность в своих силах, характер и внутренний стержень. Первый тайм получился непростым. Раньше не хватало лидеров в середине поля, особенно когда отсутствовали Павел Мамаев и Фёдор Смолов. Сейчас даже в сложной ситуации команда играет и ждёт свои моменты. А люди, которые могут решить эпизод и забить в составе есть.
Во втором тайме после выхода Вячеслава Поберёзкина игра команды преобразилась. Мне симпатичен этот полузащитник. Я даже немного удивлён, почему он не игрок стартового состава. Был период, когда он явно был сильнее партнёров. Надо понимать, что мы не видим общей картины и главному тренеру решать, кого выпускать. Мы видим со стороны, что он вышел и оживил игру и акцентировал команду на атаку. У Подберёзкина хорошие данные, он креативный, может угрожать воротам и грамотно взаимодействует с партнёрами. Но это моё субъективное мнение, которое основывается только на официальных играх, ведь тренировочного процесса я не вижу. Он мне симпатичен ещё и потому, что он обладает качествами, которые позволят ему вырасти в лидера команды», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.