Хавбек «Спартака» Глушаков — после заседания КДК РФС: ждите сенсации

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков покинул заседание КДК РФС, но не стал комментировать решение, принятое в ходе заседания.
«Всё узнаете через пару часов, ждите сенсации!» — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
Напомним, что в матче 24-го тура РФПЛ «Ростов» — «Спартак» (3:0) Денис Глушаков был удалён с поля. На 75-й минуте за грубую игру против полузащитника «Ростова» Кристиана Нобоа капитан красно-белых получил прямую красную карточку.
Позже Денис Глушаков извинился перед эквадорским футболистом. Нобоа извинения принял.