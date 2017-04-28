Погба не сыграет с «Суонси», но должен быть готов к матчу с «Сельтой»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба пропустит матч 35-го тура английской Премьер-лиги с «Суонси Сити», но должен быть готов к полуфиналу Лиги Европы с «Сельтой». Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью.
«Погба вернётся на поле в матче с «Сельтой». Нам очень повезло, что речь о незначительном повреждении. Травма Погба — это следствие усталости, которая накопилась. Так было и у Антонио Валенсии. Это нормально», — цитирует Моуринью Goal.
Матч «Манчестер Юнайтед» — «Суонси» состоится 30 апреля. Начало – в 14:00 мск. Против «Сельты» манкунианцы сыграют 4 мая в Виго.