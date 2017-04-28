Лаллана и Старридж могут успеть набрать форму к матчу с «Уотфордом»

Полузащитник Адам Лаллана и нападающий Дэниел Старридж могут успеть набрать форму к матчу 35-го тура английской Премьер-лиги с «Уотфордом». Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.
«Матч с «Уотфордом» в понедельник вечером, так что у нас есть ещё время, чтобы предоставить Лаллане и Старриджу время для тренировок. Сегодня у нас было очень важное занятие. Адам и Дэниел работали вместе со всеми», — цитирует Клоппа Mirror.
Матч «Уотфорд» — «Ливерпуль» состоится 1 мая. Начало – 22:00 мск.