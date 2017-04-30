Маурисио: игроки «Спартака» проделали много работы для победы в большом класико

Защитник «Спартака» Маурисио поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура российской Премьер-Лиги с ЦСКА.
«Мы хотим выиграть большое класико и проделали большой объём работы на тренировках ради этого. Если получится победить, мы сделаем ещё один шаг к чемпионству и почти наверняка гарантируем себе возвращение в Лигу чемпионов. Это добавляет мне мотивации», — цитирует Маурисио Lance.
Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 30 апреля на стадионе «ВЭБ Арена — Арена ЦСКА". Начало — в 17:00 мск. В таблице российского чемпионата красно-белые занимают первое место, опережая красно-синих на семь очков.