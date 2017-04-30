Луис Адриано: очень рад, что забил гол и помог «Спартаку» в дерби с ЦСКА

Нападающий «Спартака» Луис Адриано прокомментировал гостевую победу над ЦСКА (2:1) в матче 26-го тура российской Премьер-Лиги. В этой игре форвард точным ударом на 32-й минуте вывел свою команду вперёд.
«Очень рад, что забил гол и помог своей команде в дерби. Каждому игроку хочется принимать участие в решающих матчах сезоне, и я не являюсь в этом случае исключением. Мы близки к чемпионству, но нам всё ещё предстоит одержать очередную победу в следующем матче», — цитирует Адриано GloboEsporte.
Благодаря этой победе лидирующий в турнирной таблице РФПЛ «Спартак» за четыре тура до финиша увеличил отрыв от идущего на втором месте ЦСКА до 10 очков.