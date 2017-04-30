МВД: во время дерби ЦСКА – «Спартак» серьёзных правонарушений допущено не было

Столичные полицейские обеспечили охрану общественного порядка в ходе подготовки и проведения матча 26-го тура российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Спартаком», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.
«Все попытки спровоцировать нарушения общественного порядка незамедлительно пресекались сотрудниками полиции. Виновные лица привлечены к административной ответственности. Благодаря оперативным и слаженным действиям стражей порядка серьёзных правонарушений не допущено», — говорится в сообщении пресс-службы.
Встреча завершилась победой «Спартака» со счётом 2:1.
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