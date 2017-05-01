Кальехон: «Наполи» верит в свои шансы на второе место в Серии А

Нападающий «Наполи» Хосе Кальехон после победы над «Интером» (1:0) в 34-м туре Серии А сказал, что он и его партнёры всё ещё верят в возможность занять второе место по итогам чемпионата. За четыре тура до конца «Наполи» имеет в активе 74 очка и занимает третье место в турнирной таблице, на второй позиции расположилась «Рома» (75 очков).
«Мы победили — это основной итог матча. Мы играли на великом стадионе против команды с большими чемпионами в составе. Однако „Наполи“ показал, что голоден до побед, и мы хотим продолжать в том же духе.
Верим в наши шансы на второе место. Каждый матч очень важен для нас, мы продолжаем работать так, как обычно», — приводит слова Кальехона Football Italia со ссылкой на Mediaset Premium.