Болельщики выбрали Фернандеша лучшим игроком «Локомотива» в апреле

Полузащитник Мануэл Фернандеш признан болельщиками «Локомотива» лучшим игроком команды в апреле. По итогам голосования на официальном сайте и в социальных сетях московского клуба португальский футболист занял первое место, набрав 55,2% голосов.
В апреле Фернандеш провёл за «Локомотив» семь матчей во всех турнирах и отметился тремя голами.
На втором месте по итогам голосования болельщиков расположился Алексей Миранчук, который набрал 15% голосов. Третье место у форварда молодёжной команды «Локомотива» Ислама Вагабова (13%), который забил шесть голов в шести матчах молодёжного первенства.