Нападающий «Сельты» Гвидетти: «МЮ» не играл в футбол

Нападающий «Сельты» Йон Гвидетти раскритиковал игру «Манчестер Юнайтед» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.
В Испании подопечные Жозе Моуринью победили со счётом 1:0. Единственный гол на 67-й минуте забил Маркус Рашфорд.
«После гола они много тянули время. Они не играли в футбол. В этом они действовали очень умно.
Обеим командам было сложно, это был очень тяжёлый матч, команды хорошо защищались. Во втором матче им нужно будет играть в футбол, потому что этого потребуют их болельщики. В первом матче они нас не превосходили, мы были близки, и наш выход в финал не выглядит невозможным.
То же самое было против «Шахтёра». Это не имеет значения. Победа 2:0 выведет нас в финал. Это сложно, но мечте не пришёл конец", – цитирует шведа The Telegraph.