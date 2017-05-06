В ОПСФ считают слишком строгим наказание игрока «Армавира» за удар судьи

Генеральный секретарь Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов прокомментировал эпизод, произошедший во время матча 25-го тура первенства ПФЛ зоны «Юг» с командой «Ротор- Волгоград» (2:1). На 72-й минуте, перед тем как показать нападающему «Армавира» Андрею Мязину жёлтую карточку, арбитр встречи Сергей Смирнов толкнул футболиста плечом в грудь. Мязин толкнул Смирнова в ответ, после чего был наказан красной карточкой. В четверг КДК РФС дисквалифицировал игрока на шесть месяцев. «Армавир» намерен подать апелляцию на это решение. По мнению Зотова, Мязин был наказан слишком строго.
«Очень много мнений по поводу ситуации, это и вызывает сомнения. Есть видео инцидента с двух ракурсов, каждое из которых оставляет противоположные ощущения. Я не вижу прямого удара головой от футболиста, как это обычно бывает, когда игроки бодаются на поле. Вообще данная ситуация выглядит именно как стычка игроков, а не общение судьи и футболиста. Также вызывает сомнения и движение рукой, которое сделал судья. Не понимаю зачем?
Поскольку КДК уже вынесло решение, то на месте Мязина я бы дождался реакции дисциплинарной комиссии судейского комитета РФС относительно поведения арбитра Смирнова и подавал бы апелляцию. КДК рассматривает только действия футболиста. При этом у руководителей «Армавира» была возможность внести в протокол своё несогласие с теми записями, которые там были, но «Армавир» это не сделал. При этом руководители утверждают, что этого им сделать не дали. В общем, много вопросов, на которые должны быть получены ответы.
Даже если брать, что виноват конкретно футболист, то запрещать ему играть фактически год – это слишком строго! Если брать во внимание игровые периоды, то полугодовая дисквалификация закончится почти через год. Насколько я знаю, Мязин никогда не был замечен в чём-то подобном. У него достойная карьера, и лишать человека футбола в 29 лет на год, это практически поставить крест на его карьере. К сожалению, та сетка наказаний, которая есть и которой пользуется КДК, нацелена на слишком строгие эпизоды. Понимаю, что это минимальное наказание при таких формулировках, но нужно понять, насколько эти формулировки вообще подходят к делу. Нужно дождаться решения судейской комиссии и подавать апелляцию, однозначного мнения здесь точно нет. Понятно, что конец сезона, борьба за места, и эмоции бурлят, но, на мой взгляд, эти эмоции присутствовали и в действиях судьи», — сказал Зотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.
Видео эпизода можно посмотреть на «Чемпионате».