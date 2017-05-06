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Фрингс: могли отнять очки у «Баварии», но сегодня был день Штарке

6 мая 2017, суббота. 21:08. Футбол

Главный тренер «Дармштадта» Торстен Фрингс поделился впечатлениями от поражения в матче 32-го тура чемпионата Германии с «Баварией» (0:1) и выделил вратаря мюнхенцев Тома Штарке.

«Мы знали, что вылет по очкам — вопрос времени. В течение последних недель мы всегда старались в каждом матче добыть максимум. Мы показали такой настрой и сегодня. Снимаю шляпу перед сегодняшней игрой команды. Мы знали, если будем играть смело, то сможем создать несколько моментов. В концовке мы могли зацепиться за очки, но сегодня был день Тома Штарке», — цитирует Фрингса сайт «Баварии».

«Дармштадт» (24 очка), занимающий последнее место в таблице Бундеслиги, лишился шансов на выживание и вылетел во второй дивизион.

Источник: Официальный сайт ФК "Бавария" Сообщить об ошибке
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Бавария Дармштадт 98 Торстен Фрингс
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