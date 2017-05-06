Фрингс: могли отнять очки у «Баварии», но сегодня был день Штарке

Главный тренер «Дармштадта» Торстен Фрингс поделился впечатлениями от поражения в матче 32-го тура чемпионата Германии с «Баварией» (0:1) и выделил вратаря мюнхенцев Тома Штарке.
«Мы знали, что вылет по очкам — вопрос времени. В течение последних недель мы всегда старались в каждом матче добыть максимум. Мы показали такой настрой и сегодня. Снимаю шляпу перед сегодняшней игрой команды. Мы знали, если будем играть смело, то сможем создать несколько моментов. В концовке мы могли зацепиться за очки, но сегодня был день Тома Штарке», — цитирует Фрингса сайт «Баварии».
«Дармштадт» (24 очка), занимающий последнее место в таблице Бундеслиги, лишился шансов на выживание и вылетел во второй дивизион.