Моуринью: «Арсенал» не был лучше «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал гостевое поражение от «Арсенала» (0:2) в матче 36-го тура чемпионата Англии.
«Разочарован результатом, но не игрой «МЮ». Мне понравилось, как действовали мои игроки и в индивидуальных, и в командных действиях. Мы проиграли, потому что не забили. У нас были великолепные шансы на гол до того, как соперник отличился. «Арсеналу» повезло с голами.
Не могу просить большего от тех игроков, которые не сыграли ни минуты в предыдущие недели – Джонс, Смоллинг и Мата сыграли отлично. Команда сыграла организованно и хорошо. Мы старались выиграть и хорошо защищались. На мой взгляд, сегодня «Арсенал» не был лучше нас», — цитирует Моуринью BBC Sport.