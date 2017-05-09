Фонте: в матче с «Ливерпулем» хотим сделать то же, что и с «Тоттенхэмом»

Защитник «Вест Хэм Юнайтед» Жозе Фонте поделился эмоциями от победы над «Тоттенхэмом» (1:0) и рассказал о предстоящей домашней встрече АПЛ с «Ливерпулем». Игра состоится в Лондоне 14 мая.
«Мы рады победе над „Тоттенхэмом“, но впереди ещё две встречи, и нам нужны две победы. Мы хотим закончить сезон в десятке, поэтому необходимо побеждать „Ливерпуль“. Это ещё один большой матч, и мы хотим повторить то, что сделали в игре с „Тоттенхэмом“.
Мы нашли неплохую схему, и я рад, что у нас получилось не пропустить в четырёх матчах из пяти последних. Для меня это имеет большое значение. Когда мы играем как команда, то нас сложно обыграть", — цитирует Фонте официальный сайт лондонского клуба.