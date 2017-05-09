Юношеская сборная России стала победителем турнира развития УЕФА в Португалии

Сегодня, 9 мая, юношеская сборная России (игроки 2001 года рождения) провела заключительный матч на международном турнире развития УЕФА в Португалии.
Российская команда встречалась с хозяевами и одержала победу со счётом 1:0. Решающий гол забил Иван Репях.
Россия – Португалия — 1:0 (0:0)
Голы: Репях, 78 (1:0)
Итоговое положение команд: Россия — 9 очков, Португалия – 6, Турция — 3, Швеция – 0.
Россия: Ещенко, Сухарев (Федоров, 41), Пелих, Прохин, Герчиков, Сунгатуллин (Савиных, 75), Надольский (Петров, 41), Севикян, Маркитесов (Судариков, 52), Усанов (Школик, 61), Мазурин (Репях, 41).
«Как мы и предполагали, матч получился очень тяжёлым с обоюдными шансами на успех. До перерыва мы в большей степени играли вторым номером, что нам не помешало создать три отличные возможности для взятия ворот. Жаль, что реализовать их не удалось. Хозяева также в одном из моментов могли забить. В перерыве мы произвели несколько замен, перехватили инициативу и продолжали показывать содержательный футбол. Решающий гол на 78-й минуте забил Репях, отличным ударом с 23 метров отправив мяч в дальний угол. Стоит отметить, что, как и в предыдущих матчах, ребята проявили характер, терпение и довели игру до победного результата.
Думаю, что не ошибусь, если скажу, что турнир в Португалии можно назвать репетицией первого отборочного раунда чемпионата Европы, который для нашей сборной пройдёт в Финляндии в конце сентября — начале октября. Причём уровень соперников сопоставим даже с элитным раундом Евро. Сборная России встречалась в Португалии с совершенно разными по стилю командами. Футболисты приобрели неоценимый опыт и, что немаловажно, в такой праздничный для страны день одержали победу на турнире", — приводит слова исполняющего обязанности старшего тренера сборной России Леонида Аблизина официальный сайт РФС.