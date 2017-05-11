Яровинский: у Гончаренко есть определённые мысли, как использовать Макарова

Спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский рассказал, что полузащитник «армейцев» Александр Макаров, выступающий на правах аренды за «Тосно», летом вернётся в ЦСКА. По словам Яровинского, на игрока рассчитывает главный тренер красно-синих Виктор Гончаренко.
В нынешнем сезоне 21-летний хавбек провёл в Футбольной национальной лиге 16 матчей и забил четыре мяча.
«Мы и его отпускали с определённым прицелом на будущее. Успешная игра Александра отнюдь не стала сюрпризом, он и в «Балтике» очень хорошо начинал. К сожалению, потом получил травму. В «Тосно» Макарову также пришлось пропустить несколько матчей из-за повреждений, однако в целом он выглядит очень солидно. Можно сказать, что его развитие проходит именно так, как мы себе представляли. Виктор Михайлович внимательно следит за выступлениями Макарова, у главного тренера есть определённые мысли о том, как его использовать», — приводит слова Яровинского официальный сайт красно-синих.
«Пользуясь случаем, хотел бы раз и навсегда развеять непонятно кем выдуманный стереотип: мол, уходящие в другие клубы игроки ЦСКА назад никогда не возвращаются. Это неправда! Последние примеры только подтверждают, насколько полезной может быть временная командировка в другой клуб», — заявил Яровинский.