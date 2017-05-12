Президент Португалии посетит матч Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза посетит в Санкт-Петербурге матч своей национальной команды в рамках Кубка конфедераций—2017, сообщает Sapo24.
Ди Соза пробудет в России до 25 июня. Ожидается, что президент посетит матч Новая Зеландия — Португалия, который состоится 24 июня на стадионе «Санкт-Петербург».
Кубок конфедераций пройдёт с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Сборная Португалии находится в одной группе с Россией, Мексикой и Новой Зеландией. В другом квартете сыграют Германия, Австралия, Камерун и Чили.