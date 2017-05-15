Колашинац 1 июля станет игроком «Арсенала»

Защитник «Шальке-04» Зеад Колашинац продолжит карьеру в Англии. Футболист 1 июля станет игроком лондонского «Арсенала», информирует Sky Sports.
Зеад Колашинац, выступающий за «Шальке-04» с 2011 года, перейдёт в «Арсенал» бесплатно. Его контракт истекает по окончании сезона и защитник станет игроком «канониров» на правах свободного агента.
В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги 23-летний футболист провёл 25 матчей (24 — с первых минут), в которых забил три мяча и отдал пять голевых передач, а также получил пять жёлтых карточек.
Тройной форсаж. Как схема 3-4-3 решила проблемы «Арсенала»
«Арсенал» перешёл на 3-4-3 и улучшил как игру, так и результат. Одна из проблем решена, теперь «канониры» сильнее в обороне.