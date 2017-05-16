Маркиньос: на 100 процентов уверен, что останусь в «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Маркиньос заявил, что не намерен менять команду предстоящим летом. Контракт 22-летнего футболиста с парижанами действует до лета 2019 года.
«Буду играть за «ПСЖ» в следующем сезоне, и мы станем чемпионами Франции. На 100 процентов уверен, что буду в Париже», – приводит слова Маркиньоса AS.
Ранее сообщалось, что в услугах Маркиньоса заинтересована каталонская «Барселона».
В нынешнем сезоне Маркиньос провёл 28 матчей в чемпионате Франции и забил 3 гола. Также на его счету 8 матчей в Лиге чемпионов.
Маркиньос: чувствую себя частью «ПСЖ», но важно понять, что думает руководство