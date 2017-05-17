«Урал» — «Локомотив»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 17:30

Сегодня, 17 мая, на стадионе «СКБ-Банк Арена — Уралмаш» состоится матч российской Премьер-Лиги между «Уралом» и «Локомотивом». Встреча начнётся в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча российской Премьер-Лиги «Урал» — «Локомотив».
Встречу 17.05.17 рассудит бригада арбитров во главе с рефери Владиславом Безбородовым.
Ранее команды встречались друг с другом 20 раз. Шесть раз победу праздновали футболисты «Урала», три матча завершился вничью, и 11 раз сильнее оказывались игроки «Локомотива». Последняя встреча между ними состоялась в мае 2017 года и завершилась победой «Локомотива» со счётом 2:0.