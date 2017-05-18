Киммих: факт, что я не хотел бы покидать «Баварию»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Джошуа Киммих признался, что не собирается покидать свой нынешний клуб. В последнее время некоторые немецкие СМИ сообщали, что футболист сборной Германии стремится к смене клубной прописки в поисках большей игровой практики.
«Факт, что я не хотел бы покидать «Баварию». Конечно, самое важное для меня – иметь игровую практику. Речь идёт не о том, чтобы просто набрать игровые минуты. Я хочу выходить на поле в важных матчах в основном составе», — приводит слова Киммиха интернет-портал Goal.
Ранее председатель правления немецкого гранда Карл-Хайнц Румменигге назвал информацию о возможном уходе Киммиха из «Баварии» полной чепухой.