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Киммих: факт, что я не хотел бы покидать «Баварию»

18 мая 2017, четверг. 06:43. Футбол

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Джошуа Киммих признался, что не собирается покидать свой нынешний клуб. В последнее время некоторые немецкие СМИ сообщали, что футболист сборной Германии стремится к смене клубной прописки в поисках большей игровой практики.

«Факт, что я не хотел бы покидать «Баварию». Конечно, самое важное для меня – иметь игровую практику. Речь идёт не о том, чтобы просто набрать игровые минуты. Я хочу выходить на поле в важных матчах в основном составе», — приводит слова Киммиха интернет-портал Goal.

Ранее председатель правления немецкого гранда Карл-Хайнц Румменигге назвал информацию о возможном уходе Киммиха из «Баварии» полной чепухой.

Источник: Goal Сообщить об ошибке
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Бавария Джошуа Киммих
Новости. Футбол
18 мая 2017, четверг
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