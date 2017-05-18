Футболисты «Енисея» побрили налысо пресс-атташе, который проиграл спор

Футболисты «Енисея» побрили пресс-атташе Станислава Меркиса, который проиграл спор. В августе пресс-атташе поспорил с игроками «Енисея», что если команда по итогам сезона-2016/17 ФНЛ будет играть в стыковых матчах за право выйти в РФПЛ, он подстрижётся наголо.
«Енисей» за тур до конца чемпионата гарантировал себе попадание в топ-4. Подопечные Андрея Тихонова занимают третье место и в случае поражения в последнем туре могут опуститься лишь на строчку ниже, также дающую право на «стыки».
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Видео также доступно на официальной странице «Енисея» в «Твиттере»
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