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Футболисты «Енисея» побрили налысо пресс-атташе, который проиграл спор

18 мая 2017, четверг. 14:56. Футбол

Футболисты «Енисея» побрили пресс-атташе Станислава Меркиса, который проиграл спор. В августе пресс-атташе поспорил с игроками «Енисея», что если команда по итогам сезона-2016/17 ФНЛ будет играть в стыковых матчах за право выйти в РФПЛ, он подстрижётся наголо.

«Енисей» за тур до конца чемпионата гарантировал себе попадание в топ-4. Подопечные Андрея Тихонова занимают третье место и в случае поражения в последнем туре могут опуститься лишь на строчку ниже, также дающую право на «стыки».

Таблицу ФНЛ можно посмотреть на «Чемпионате»

Видео также доступно на официальной странице «Енисея» в «Твиттере»

Тихонов: по бюджету «Енисей» выглядит идеально на фоне многих других клубов ФНЛ
Источник: Официальный "твиттер" ФК "Енисей" Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
18 мая 2017, четверг
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