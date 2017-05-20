«Сандерленд» оценил голкипера Пикфорда в £ 30 млн

Главный тренер «Сандерленда» Дэвид Мойес рассказал, за какую сумму «чёрные коты», вылетевшие из АПЛ, будут готовы расстаться с голкипером Джорданом Пикфордом.
«Это должно быть действительно большое предложение. Весь сезон я говорил, что иногда приходится продавать, чтобы становиться лучше. Однако я слышал некоторые смехотворные цифры, и могу сказать, что это не те цифры, которые мы будем рассматривать», — заявил Мойес.
На вопрос, будет ли цена на вратаря составлять примерно £ 30 млн, Мойес ответил утвердительно, сообщает talkSPORT.
В нынешнем сезоне 23-летний Пикфорд в 28 матчах английского чемпионата пропустил 45 мячей и совершил 132 сейва. В октябре он впервые был вызван в сборную Англии.
Среди претендентов на вратаря последним упоминался «Эвертон».