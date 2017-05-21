Кальдерон: у «Реала» сейчас очень крепкая команда, которой не нужны новые игроки

Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон выразил мнение, что мадридская команда обладает сильным составом и не нуждается в усилении.
«Думаю, что у „Реала“ сейчас очень крепкая команда, которой никто больше не нужен. Я бы не покупал новых игроков. Запасные футболисты проявляют себя очень хорошо. В некоторых матчах в стартовом составе выходят лишь два игрока основы, но команда всё равно показывает хороший футбол. Так что „Реал“ не нуждается в новых именах», — приводит слова Кальдерона интернет-портал Goal.
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