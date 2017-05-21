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Канте признан лучшим игроком сезона в английской Премьер-лиге

21 мая 2017, воскресенье. 11:45. Футбол

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте был удостоен награды лучшему игроку сезона-2016/17 в английской Премьер-лиге.

Помимо Канте на приз претендовали Эден Азар, Сесар Аспиликуэта (оба — «Челси»), Гарри Кейн, Деле Алли, Ян Вертонген (все — «Тоттенхэм Хотспур»), Ромелу Лукаку («Эвертон») и Алексис Санчес («Арсенал»).

26-летний француз получил большинство голосов в результате опроса группы экспертов, капитанов клубов Премьер-лиги и болельщиков.

В нынешнем сезоне Канте стал чемпионом Англии, а в прошлом выиграл чемпионат страны с «Лестер Сити», из которого перешёл в «Челси» прошлым летом.

Фотографию можно посмотреть в «Твиттере».

Источник: Официальный сайт английской Премьер-лиги Сообщить об ошибке
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Челси Н'Голо Канте Фото
Новости. Футбол
21 мая 2017, воскресенье
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