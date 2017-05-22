Марсело: многие не хотели, чтобы «Реал» стал чемпионом Испании

Защитник мадридского «Реала» Марсело поделился эмоциями от победы в чемпионате Испании сезона-2016/17.
«Мы должны гордиться нашей командой и тренерским штабом. Многие не хотели, чтобы «Реал» выиграл испанскую Примеру, но мы боролись до последнего. Мы — «Реал».
Наша цель — выиграть не только Примеру, но и все турниры, в которых мы участвуем. Мы провели отличный сезон. Теперь у нас есть две недели до следующего финала. Этот чемпионский титул — для наших болельщиков.
Мы подошли к концу сезона, имея возможность выиграть два трофея. Один мы уже выиграли, теперь остался второй", — приводит слова Марсело Goal.
3 июня «Реал» в финале Лиги чемпионов сразится с туринским «Ювентусом».