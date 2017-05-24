Тульский «Арсенал» оштрафован за порчу собственного стадиона

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, какие решения были приняты на очередном заседании КДК по итогам матча 30-го тура РФПЛ «Арсенал» — «Спартак» (3:0). В частности, «Арсенал» был оштрафован суммарно на 350 тыс. рублей.
«За использование и бросание пиротехники болельщиками «Арсенала» мы оштрафовали клуб на 150 тыс. рублей. За появление посторонних лиц «Арсенал» оштрафован на 50 тыс. рублей. За причинение имущественного вреда болельщиками «Арсенала» 50 тыс. рублей. За необеспеченные безопасности штраф в 100 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Полина Панина.
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