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Тульский «Арсенал» оштрафован за порчу собственного стадиона

24 мая 2017, среда. 17:05. Футбол

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, какие решения были приняты на очередном заседании КДК по итогам матча 30-го тура РФПЛ «Арсенал» — «Спартак» (3:0). В частности, «Арсенал» был оштрафован суммарно на 350 тыс. рублей.

«За использование и бросание пиротехники болельщиками «Арсенала» мы оштрафовали клуб на 150 тыс. рублей. За появление посторонних лиц «Арсенал» оштрафован на 50 тыс. рублей. За причинение имущественного вреда болельщиками «Арсенала» 50 тыс. рублей. За необеспеченные безопасности штраф в 100 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Полина Панина.

Фанаты «Спартака» прорвались на поле в Туле

Фанаты «Спартака» прорвались на поле в Туле

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Тула ФК Спартак Болельщики — Футбол КДК Фото
Новости. Футбол
24 мая 2017, среда
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