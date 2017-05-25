Моуринью — самый возрастной тренер-победитель Лиги Европы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью стал самым возрастным тренером, который когда-либо выигрывал Лигу Европы. 24 мая «МЮ» в финале турнира обыграл «Аякс» со счётом 2:0. Моуринью к этому моменту исполнилось 54 года и 118 дней
До этого самым возрастным тренером, побеждавшим в Лиге Европы, был испанец Рафаэль Бенитес. На момент триумфа с «Челси» под его руководством в финале Лиги Европы — 2013 ему было 53 года и 21 день.
Кроме того, Моуринью стал первым тренером, выигрывавшим ЛЧ и ЛЕ/Кубок УЕФА более одного раза.
Классика Моуринью. Как «Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу Европы
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Аякс», а прагматизм в очередной раз победил футбольную романтику.