«Ливерпуль» не собирается приглашать Касильяса

«Ливерпуль» не планирует подписывать контракт с Икером Касильясом. Главный тренер английского клуба Юрген Клопп выразил мнение, что в летнее межсезонье его команде не нужен новый вратарь, сообщает Liverpool Echo.
В СМИ появилась информация, что Касильяс близок к тому, чтобы покинуть «Порту», контракт с которым у него заканчивается в июне 2017 года, и может перейти в стан красных.
Ранее стало известно, что 39-летний голкипер Александр Маннингер принял решение летом завершить карьеру. Ожидается, что первым номером клуба «Ливерпуль» станет Симон Миньоле.
Касильяс может перейти в «Ливерпуль»