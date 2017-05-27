Тренер из Италии привёл «Гонвед» к первой победе в чемпионате Венгрии за 24 года

Итальянский специалист Марко Росси привел «Гонвед» к победе в чемпионате Венгрии. В матче 33-го тура чемпионата страны «Гонвед» выиграл у «Видеотона».
Встреча проходила в Будапеште на стадионе «Йожеф Божик» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на исходе часа игры забил Мартон Эппель.
«Гонвед» набрал 65 очков и занял первое место в итоговой турнирной таблице чемпионата Венгрии. «Видеотон» с 62 баллами остался вторым.
«Гонвед», не становившийся чемпионом Венгрии с 1993 года, выиграл титул в 14-й раз. Лидером остается «Ференцварош», который побеждал в чемпионате 29 раз.