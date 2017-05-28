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Колобков: сейчас баланс легионеров и россиян идеален во всех видах спорта

28 мая 2017, воскресенье. 14:08. Футбол

Министр спорта России Павел Колобков высказался на тему лимита на легионеров в отечественном спорте.

«Все лимиты обсуждались со всеми федерациями, мы сравнивали с ограничениями, которые есть в других странах. В низших лигах ограничения очень жёсткие.

Понятно, что должен быть баланс — должны быть и сильные легионеры, и российские спортсмены. Потому что спорт — это зрелище, мы хотим побеждать, мы хотим, чтобы наши спортсмены конкурировали с лучшими.

Сейчас баланс идеален во всех видах спорта", — передаёт слова Колобкова корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Павел Колобков Лимит на легионеров
Новости. Футбол
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