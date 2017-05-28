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Кирьяков: теперь вы можете засунуть свои петиции, митинги и плакаты в одно место

28 мая 2017, воскресенье. 20:40. Футбол

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков поделился мыслями о победе над «Енисеем» (1:0, первая игра — 1:2) в ответном переходном матче за право сыграть в РФПЛ в следующем сезоне, а также прокомментировал слова наставника красноярской команды Андрея Тихонова, который назвал игру соперника «прямолинейной».

«Последняя и самая приятная пресс-конференция в этом сезоне. Всех с победой, кто болел за «Арсенал». Мы довольны, что решили задачу. Вы видели, что это было очень непросто. Тот же «Оренбург» неплохо провёл первую игру, но имел очень большие проблемы в домашней, ответной встрече. Концовка чемпионата отняла очень много сил, поэтому сегодня задачей было подготовить ребят психологически. Впервые в истории Тулы мы остались в РФПЛ.

Знаю, что в этом зале есть люди, которые писали петиции, устраивали митинги, рисовали плакаты… Теперь вы можете засунуть их в одно место. Кроме того, передаю большой привет Талалаеву, суперэксперту, который напророчил, что в Оренбурге всё ясно, а у нас будут проблемы. Это такой пиар человека, который должен следить за своей работой. Увидев Талалаева, сам передам ему привет, и вы сами знаете какой. Так что пусть на глаза мне не попадается.

У меня заканчивается контракт. Думаю, мы сядем и обсудим всё с руководством. Если всё будет хорошо, переведём дух и начнём работать. Что касается трансферов, то если зимой мы брали бесплатных игроков, то теперь понадобится усиление другого уровня.

Слова Тихонова? Пусть Андрей занимается своей командой. Мы играли так, как должны были, и наш футбол принёс результат. Думаю, он не прав, что подобным образом комментирует нашу игру. Кстати, не сказал бы, что «Арсенал» играл исключительно длинными передачами. Мы давали установку игрокам играть надёжнее, ведь многое стояло на кону", — передаёт слова Кирьякова корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
СКА-Хабаровск ФК Енисей Сергей Кирьяков
Новости. Футбол
28 мая 2017, воскресенье
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