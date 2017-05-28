Тихонов: не ожидал такой прямолинейности от «Арсенала», даже в ФНЛ так не играют

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов прокомментировал поражение от «Арсенала» (0:1, первая игра — 2:1) в ответном переходном матче за право сыграть в РФПЛ в следующем сезоне. Благодаря гостевому голу тульская команда сохранила прописку в высшем дивизионе.
«Хотели ли мы выйти в РФПЛ? «Енисей» играл честно, у нас никакой задачи не стояло… По игре, считаю, мы были не хуже. У меня нет претензий к судье.
Дело в том, что мы играли на выезде. У Тулы появился большой нападающий, поэтому мы поставили трёх центральных защитников. У нас в ФНЛ даже так не играют, как играет Тула, — с длинными передачами. Я не ожидал такой прямолинейности от «Арсенала». Тем не менее у меня претензии только к себе", — передаёт слова Тихонова корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.