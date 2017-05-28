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Тихонов: не ожидал такой прямолинейности от «Арсенала», даже в ФНЛ так не играют

28 мая 2017, воскресенье. 20:31. Футбол

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов прокомментировал поражение от «Арсенала» (0:1, первая игра — 2:1) в ответном переходном матче за право сыграть в РФПЛ в следующем сезоне. Благодаря гостевому голу тульская команда сохранила прописку в высшем дивизионе.

«Хотели ли мы выйти в РФПЛ? «Енисей» играл честно, у нас никакой задачи не стояло… По игре, считаю, мы были не хуже. У меня нет претензий к судье.

Дело в том, что мы играли на выезде. У Тулы появился большой нападающий, поэтому мы поставили трёх центральных защитников. У нас в ФНЛ даже так не играют, как играет Тула, — с длинными передачами. Я не ожидал такой прямолинейности от «Арсенала». Тем не менее у меня претензии только к себе", — передаёт слова Тихонова корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Тула ФК Енисей Андрей Тихонов
Новости. Футбол
28 мая 2017, воскресенье
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