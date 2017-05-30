Хедира: если кто-то ограничит «Реал» личностью Роналду, он совершит ошибку

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Сами Хедира, защищающий ныне цвета туринского «Ювентуса», поделился ожиданиями от предстоящего матча между этими командами. Испанский и итальянский гранды померятся силами в финальном матче Лиги чемпионов. В связи с этим футболист сборной Германии вспомнил о нападающем «Королевского клуба» Криштиану Роналду.
«Думаю, у «Ювентуса» есть реальные шансы одержать победу над «Реалом». Конечно, Роналду – исключительный футболист. Но если кто-то ограничит «Реал» личностью Роналду, он совершит ошибку. С нами этого определённо не произойдёт», — цитирует Хедиру Bild.
Игра между «Реалом» и «Ювентусом» состоится 3 июня в Кардиффе.