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Хедира: если кто-то ограничит «Реал» личностью Роналду, он совершит ошибку

30 мая 2017, вторник. 12:02. Футбол

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Сами Хедира, защищающий ныне цвета туринского «Ювентуса», поделился ожиданиями от предстоящего матча между этими командами. Испанский и итальянский гранды померятся силами в финальном матче Лиги чемпионов. В связи с этим футболист сборной Германии вспомнил о нападающем «Королевского клуба» Криштиану Роналду.

«Думаю, у «Ювентуса» есть реальные шансы одержать победу над «Реалом». Конечно, Роналду – исключительный футболист. Но если кто-то ограничит «Реал» личностью Роналду, он совершит ошибку. С нами этого определённо не произойдёт», — цитирует Хедиру Bild.

Игра между «Реалом» и «Ювентусом» состоится 3 июня в Кардиффе.

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Источник: Bild Сообщить об ошибке
Теги
ФК Реал Мадрид Ювентус Криштиану Роналду Сами Хедира
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30 мая 2017, вторник
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