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«Милан» начал переговоры с «Селтиком» по трансферу Муссы Дембеле

3 июня 2017, суббота. 21:49. Футбол

Форвард шотландского «Селтика» Мусса Дембеле может продолжить карьеру в Италии. «Милан» уже начал переговоры с «Селтиком» по трансферу 20-летнего футболиста, утверждает Sky Sports.

Действующий контракт Дембеле с шотландским клубом рассчитан до 31 мая 2020 года.

В минувшем розыгрыше чемпионата Шотландии Дембеле провёл 29 матчей (20 — с первых минут), в которых забил 17 голов (четыре — с пенальти) и получил три жёлтые карточки. Дембеле занял третье место в гонке лучших бомбардиров чемпионата Шотландии.

Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
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Селтик ФК Милан Трансферы
Новости. Футбол
3 июня 2017, суббота
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