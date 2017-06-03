«Милан» начал переговоры с «Селтиком» по трансферу Муссы Дембеле

Форвард шотландского «Селтика» Мусса Дембеле может продолжить карьеру в Италии. «Милан» уже начал переговоры с «Селтиком» по трансферу 20-летнего футболиста, утверждает Sky Sports.
Действующий контракт Дембеле с шотландским клубом рассчитан до 31 мая 2020 года.
В минувшем розыгрыше чемпионата Шотландии Дембеле провёл 29 матчей (20 — с первых минут), в которых забил 17 голов (четыре — с пенальти) и получил три жёлтые карточки. Дембеле занял третье место в гонке лучших бомбардиров чемпионата Шотландии.