Уругвай по пенальти победил Португалию и вышел в полуфинал ЧМ-2017 U20

Сборная Уругвая обыграла команду Португалии в 1/4 финала чемпионата мира — 2017 U20. Основное и дополнительное время встречи закончилось вничью — 2:2, а в серии пенальти точнее оказались южноамериканцы — 5:4.
Голами в основное время матча в составе португальской сборной отметились Алешандре Силва и Диогу Гонсалвеш. За уругвайскую команду забили Сантьяго Буэно и Федерико Вальверде, реализовавший пенальти.
Уругвай вышел в полуфинал чемпионата мира, в котором сыграет с Венесуэлой, в четвертьфинале со счётом 2:1 победившей США.