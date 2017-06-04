Сборная Италии протестирует схему 4-2-4 в матчах с Уругваем и Лихтенштейном

Главный сборной Италии Джампьеро Вентура сообщил, что предстоящие товарищеский матч с командой Уругвая и отборочная встреча чемпионата мира — 2018 со сборной Лихтенштейна станут отличной возможностью для национальной команды протестировать схему 4-2-4.
«Эти два матча – хорошая возможность выявить некоторые технические и тактические проблемы команды, поскольку до этого мы могли использовать схему 4-2-4 только в матчах с Сан-Марино и Лихтенштейном. Такие шансы предоставляются редко, поэтому мы должны их использовать. К тому же, победив сборную Уругвая, Италия могла бы подняться в рейтинге ФИФА. Это может быть полезным при жеребьёвке стыковых матчей, если нам придётся выходить на чемпионат мира, участвуя в них», — цитирует Вентуру Football Italia.
Сборная Италии сыграет с Уругваем 7 июня, а встреча с Лихтенштейном запланирована на 11 июня.