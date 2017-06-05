«Барселона» намерена предложить новый контракт Рафинье Алькантаре

Каталонская «Барселона» передумала расставаться с полузащитником Рафиньей Алькантарой и готова предложить ему новый контракт, утверждает TMW. Новый наставник каталонцев Эрнесто Вальверде хочет сохранить бразильского футболиста в рядах команды.
Ранее появилась информация, что сине-гранатовые готовы расстаться с Рафиньей за € 30 млн, а интерес к нему проявляют «Ювентус», «Рома» и «Ливерпуль».
Кроме того, сообщалось, что Алькантара и сам серьёзно задумался о смене клубной прописки, поскольку очень хочет принять участие в чемпионате мира 2018 года и понимает, что гарантировать себе место в сборной Бразилии сможет лишь в при наличии стабильной игровой практики в клубе.
В сезоне-2016/17 Алькантара провёл 18 матчей в чемпионате Испании и забил 6 голов.