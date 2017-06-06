Жамалетдинов: при Слуцком шанса не получил, а Гончаренко в меня поверил

Форвард ЦСКА Тимур Жамалетдинов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером вспомнил, как дебютировал в РФПЛ.
«Дебюта в основе ждал долго, ещё при Леониде Викторовиче Слуцком. Тогда шанса не получил, а новый тренер в меня поверил. Конечно, сильно переживал на первой игре в РФПЛ, хотя провел на поле всего 5-7 минут. Затем в Уфе появился уже на 35 минут при счёте 0:0. Вышел на левый фланг обороны, волновался поначалу. Старался почувствовать мяч, разбегаться, продышаться, а потом уже раскрепостился. Вроде игра пошла. Тренер просил больше играть на атаку. Мы победили со счётом 2:0. После встречи созвонился с Гришиным — он поздравил меня с удачным матчем. Попросил, чтобы я не сбавлял.
Выросло ли внимание ко мне после дебюта в основе? В „Инстаграме“ на меня подписались, начали лайкать», — сказал Жамалетдинов.