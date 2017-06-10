Ихеаначо: ничего не знаю о слухах обо мне, я всё ещё игрок «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Келечи Ихеаначо рассказал, что не обращает внимания на трансферные слухи и планирует провести следующий сезон в стане «горожан».
«Буду ли в „Манчестер Сити“ в следующем сезоне? Конечно. Ничего не знаю о слухах обо мне. Знаю только, что я всё ещё игрок „Манчестер Сити“, так что стараюсь не думать о других командах.
В прошлом сезоне не только я редко выходил на поле, были и другие игроки. Тренер проводит ротацию состава, чтобы все получили игровое время, поэтому я не должен жаловаться, что мало играю", — цитирует Ихеаначо Goal.
В прошлом сезоне 20-летний Ихеаначо принял участие в 20 матчах (пять — в стартовом составе) чемпионата Англии и записал на свой счёт четыре гола и три результативные передачи.