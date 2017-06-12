Вентура: после перерыва Италия создавала моменты, а не просто лупила по воротам

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура поделился впечатлениями от разгрома команды Лихтенштейна в матче квалификации ЧМ-2018. Встреча проходила в Удине на стадионе «Фриули» и завершилась со счётом 5:0.
«Думаю, первый тайм будет для нас уроком на будущее: когда хочешь сделать слишком много, в итоге не делаешь ничего. Футбол — это в первую очередь игра, и во втором тайме мы заиграли. Мы лучше двигали мяч и комбинировали, а в первом тайме команда просто пыталась забить гол, минуя промежуточные стадии, без которых голы случаются редко.
Во втором тайме на поле было больше мысли, команда старалась и создавала моменты, а не просто лупила по воротам», — сказал Вентура в эфире Rai Sport.