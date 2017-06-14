«Барселона» может купить Саншеша, если не договорится о переходе Верратти

Полузащитник «Баварии» Ренату Саншеш попал в сферу интересов «Барселоны». Об этом сообщает Record. Каталонцы могут переключиться на 19-летнего португальца, если не договорятся с «ПСЖ» о трансфере Марко Верратти.
Парижане оценивают итальянского футболиста в € 100 млн, в то время как Саншеш может обойтись каталонцам в € 35 млн. В услугах полузащитника сборной Португалии также заинтересованы «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «Монако», «Интер» и «Марсель».
Контракт Ренату Саншеша с «Баварией» действует до лета 2021 года.
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