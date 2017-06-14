Торрес отказался от предложения из Мексики и собирается остаться в «Атлетико»

Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес отказался от щедрого предложения от клуба из чемпионата Мексики и собирается продолжить карьеру в мадридской команде, сообщает AS.
По информации издания, 33-летний футболист в ближайшее время продлит контракт с «Атлетико». В услугах Торреса заинтересованы турецкий «Бешикташ», китайский «Гуйчжоу Чжичэн», а также мексиканские «Крус Асуль» и «Керетаро», который был готов предложить форварду годовую зарплату в € 12 млн. Тем не менее сам Фернандо хочет остаться в клубе из Мадрида.
Действующее соглашение Торреса с «Атлетико» истекает летом 2018 года. В прошедшем сезоне нападающий забил восемь мячей в испанской Примере, отыграв 1416 минут.