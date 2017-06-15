Названа дата проведения матча за Суперкубок Англии между «Челси» и «Арсеналом»

Ассоциация футбола Англии назвала дату проведения матча за Суперкубок Англии, в котором сыграют действующий чемпион Премьер-лиги «Челси» и обладатель Кубка Англии «Арсенал». Лондонское дерби состоится 6 августа и пройдёт на «Уэмбли».
Напомним, что «Арсенал» в финале Кубка Англии сезона-2016/17 обыграл «Челси» (2:1). Примечательно, что в первом круге АПЛ «канониры» разгромили команду Антонио Конте (3:0), но уступили на «Стэмфорд Бридж» (1:3).
«Челси» стал чемпионом Англии, а «Арсенал» финишировал на 5-м месте. Таблицу АПЛ можно посмотреть на «Чемпионате»
«Челси» начнёт защиту титула в АПЛ матчем против «Бёрнли»