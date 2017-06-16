В. Габулов: сборная России уважает Новую Зеландию и готова биться за победу

Голкипер тульского «Арсенала» и сборной России Владимир Габулов поделился ожиданиями от первого матча Кубка конфедераций с Новой Зеландией. Встреча состоится 17 июня.
«Команда чувствует себя хорошо, все в ожидании. Хорошо подготовились. Все идёт по плану. Ждем прекрасного футбольного праздника и готовимся к бою. Всегда приятно играть при своих болельщиках. Говорят, дома и стены помогают. Надеюсь, так и будет, болельщики погонят нас вперёд, а мы постараемся оправдать их надежды. Все нюансы о сборной Новой Зеландии не буду раскрывать. Нам объяснили что, как, куда и где. Тренерский штаб от и до разложил. Плюс будет ещё завтра адресно установка. Команда боевитая, умеет играть в футбол. Относимся с большим уважением, но ничего больше, мы готовы биться за победу», — передаёт слова Габулова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Новая Зеландия. Начало — в 18:00 мск.