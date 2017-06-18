Камерун — Чили: Видаль получил награду BUD AF Man of the Match

Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль признан лучшим игроком матча 1-го тура группы B Кубка конфедераций Камерун — Чили, получив приз BUD AF Man of the Match. Он одержал победу в голосовании болельщиков всего мира.
Матч, прошедший на стадионе «Спартак» в Москве, завершился победой сборной Чили со счётом 2:0. Именно Видаль стал автором первого гола на 81-й минуте.
Выбрать лучшего футболиста встречи в ходе каждой игры можно на сайте bud-match.com. Голосование начинается в перерыве и идёт до конца матча.
Сборная Чили обыграла команду Камеруна в матче Кубка конфедераций в Москве