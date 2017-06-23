На территории «Лужников» появятся несколько экстремальных аттракционов

На территории «Лужников» появится сразу несколько экстремальных аттракционов – веревочный парк, зип-лайн и скалодром. Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
«Высотно-верёвочный парк будет включать четыре уровня сложности, в зависимости от этого аттракцион сможет вместить от 80 до 160 человек. Помимо веревочной конструкции, будут установлены два деревянных крытых павильона для инвентаря и инструкторов. На одном из них будет расположена зона отдыха, откуда посетители смогут сфотографировать участников. Ещё один аттракцион под названием зип-лайн позволит всем желающим буквально скатиться с кровли БСА «Лужники» по канату», — цитирует Кузнецова портал стройкомплекса Москвы.
Предусмотрено две канатных трассы длинной 180 метров с перепадом высот – 24 метра. Прыжки с крыши арены организаторы обещают сделать круглогодичными, а скорость спуска составит 40 км/ч. По словам Кузнецова, для любителей высоты на территории спорткомплекса также предусмотрен скалодром. Точнее, сразу две площадки – высокая высотой 12 метров и площадью 150 кв. м и пять низких препятствий высотой 5 метров и общей площадью 300 кв. м.
Кроме того, в «Лужниках» будет обустроен целый комплекс площадок для воркаута. Шесть из них функционируют вдоль набережной, ещё одна площадью более 1300 кв. м – самая большая в Европе – располагается в непосредственной близости от летнего аквакомплекса. В настоящий момент в процессе строительства ещё одна площадка для людей с ограниченными возможностями здоровья.